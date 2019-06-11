Администрация Зеленского сбила с толку западных журналистов новой орфографией

11.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Иностранные СМИ не знают, как правильно писать на английском языке фамилию нового президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет внештатный научный сотрудник Атлантического совета и издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон.

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Эксперт отмечает, что первые дни работы администрации Зеленского показали, что допускается самое разное написание фамилии президента в многочисленных правительственных коммюнике и в официальных аккаунтах в соцсетях.

«Это вызвало оживленные дебаты среди англоязычных журналистов и комментаторов, освещающих события на Украине. Кто-то из них отдает предпочтение краткому варианту Zelensky, кто-то настаивает на более пуританской версии Zelenskyi (для информации: автор статьи за написание Zelenskiy, и Атлантический совет до недавнего времени именно так писал эту фамилию). Ясность появилась неожиданно в конце мая, когда президентская администрация сбила всех с толку, приняв немыслимый ранее вариант Zelenskyy в качестве официального для английского языка».

Автор полагает, что «пятилетие гибридной войны с Россией показало, какие серьезные проблемы создает безвестность Украины на международной арене», а Кремль якобы «умело эксплуатирует неосведомленность внешнего мира об этой стране».

«Многие самые нелепые обвинения Москвы основаны на том, что Украина для внешнего мира — это непостижимая «вещь себе», сфинксова загадка. Эта достойная сожаления реальность дает кремлевским пропагандистам возможность дискредитировать Украину так, как они пожелают. Однообразное написание украинских имен и фамилий на английском языке не станет решающим фактором в информационной войне; но это поможет отойти в сторону от представлений об Украине как о загадочном и зачастую непонятном месте, где даже имена людей допускают разное толкование», – приходит к выводу Дикинсон.