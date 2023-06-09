Адмирал Касатонов: Да, потеряли корабли, но Украина – вообще все ВМС

Ключевой успех во всей системе СВО – это регион Черного моря.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Ливадии советник начальника Генштаба ВМФ адмирал Игорь Касатонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не только наша точка зрения, американцы говорят, что ключевой момент – это владение Черным морем. Это серьезнейший аспект. Будущая система безопасности России рождается на Черном море», – сказал Касатонов.

По его мнению, России нужно сохранять господство в Черном море.

«Это не то господство, которое есть в настоящее время. Но севастопольцы и крымчане должны гордиться тем, что Черноморский флот к началу СВО не утратил господства.

Господства в воздухе не случилось. Господства ПВО тоже не получилось. А вот в Черном море – господство.

Раздавались крики, что утопили СДК (БДК «Саратов» – ред.). А если б утопили 10 СДК? Но флота нет на Украине. Это заслуга Касатонова и Витко однозначная. Гордость должна быть Севастополя и Крыма о том, что у Украины флота действительно нет и, наверное, никогда не будет.

Формулировать господство надо на основе систем пятого поколения. У нас система разведки пятого поколения давно развернута на Черном море», – сказал Касатонов.