Адмирал Касатонов сожалеет, что не возглавил Крым вместо Мешкова

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Адмирал Игорь Касатонов, отказавшийся переподчинить Черноморский флот Украине после распада СССР, признался, что сожалеет об отказе на предложение возглавить Крым и «принять больше мер».

Об этом Касатонов сказал в интервью Севастопольскому телевидению.

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«Жалею, конечно, что в те тяжелейшие дни, когда нас передали Украине без нашего согласия, всё же можно было больше принять мер. Единомышленников был очень много. Но в рамках военного организма больше, чем было сделано, не сделать. Мне предлагали быть президентом Крыма, но я военный человек, мы не готовились для этого, мы готовились совершенно для другого. Поэтому, что в рамках флота получилось, получилось очень здорово. Но больше не получилось», – сказал Касатонов.

Он отметил, что еще в 1990-е годы видел предпосылки к происходящему сегодня на Украине. Бывшую советскую республику адмирал сравнил с «чумным бараком», напомнив о тайных лабораториях США, где выращивались боевые вирусы.

«Конечно, те, кто разрешил вообще это всё дело, у них просто нет ничего святого, Бога нет. На своей территории разрешить какому-то иностранному государству в большом количестве разместить все эти лаборатории. А применение обеднённого урана – это же заражение территории на миллиарды лет! Это как такое можно допустить? Техники столько там военной завезти на эти плодородные поля, где зерно выращивают, один из главных продуктов Украины. Такое безобразное отношение могли только допустить те люди, которые не любят Украину, не любят свое Отечество, не помнят о том, что украинский народ – это часть русского народа. Очень трудолюбивые, хорошие, красивые люди, а вот во что всё превратили идеологизацией, бандеровщиной и прочим. Конечно, это очень плохо, и с точки зрения перспективы народу Украины иметь такое руководство – тут только значит сожалеть можно», – отметил адмирал.