Адмирал Комоедов: Англичане оказались морскими крысами. Это уже серьезно

Пограничники и Черноморский флот действовали абсолютно правильно, открыв огонь, чтобы пресечь нарушение границы России британским эсминцем.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

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«Это из ряда вон выходящие действия со стороны англичан. Они считались морскими львами, а оказались морскими крысами. Так не поступают порядочные моряки.

Наши действия нужно разделить на действия пограничников, которые поступили совершенно правильно, предупредительным огнем, но еще и военные самолеты Су-24 применили бомбы по курсу. Это уже серьезно.

Сейчас нужно нашему МИДу заявить протест, пусть это будет 1005-е «китайское» предупреждение, но обязательно нужно вызвать посла Великобритании – пусть отчитается за действия своих подопечных, и так далее.

Ну а мы показали, что «мы вас не звали, а вы приперлись», еще и нагадили нам, как какая-то паршивая скотина, другого слова я подобрать не могу. Действия наши совершенно оправданы и нормальные, мы им сказали: «Ребята, придете – получите». Россию надо уважать с теми территориальными водами, которые у нее существуют», – заявил Комоедов.