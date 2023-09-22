Адмирал Комоедов: Крым – в зоне боевых действий от киля до клотика

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Как был атакован штаб Черноморского флота и что нужно сделать, чтобы предотвратить новые атаки. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

Как вы полагаете, каким оружием был атакован Севастополь?

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Атака была двойная, с отвлекающими элементами. Пробить дыру и нанести удар именно по штабу. Видимо, так и планировали. Наши пять штук ракет сбили. Украина получила много систем дальнего боя: и «Сторм Шэдоу», и американцы приняли решение. Эти ракеты запускаются с Су-24, переделанных под эти английские «шторма». А американские ракеты, наверно будут переданы под Ф-16.

Можно было противостоять этой атаке?

Мы должны видеть эти самолеты, как они поднимаются и выходят на боевое применение. У нас есть все для этого. Но почему не все срабатывает? Вот в чем вопрос.

А можем ли мы сбивать эти самолеты на подлете?

Дело в том, что они применяют эти ракеты над своей территорией. Над Николаевской, Одесской областями и даже над той частью Запорожской области, которую они контролируют. Но управляются они по GPS, системе, которую обеспечивают США и Англия.

Почему нас останавливает то, что они запускают ракеты над «своей» территорией?

Я сам себе задаю этот вопрос и ответа не нахожу. Когда применили ракеты по доку в Севастополе и повредили «Минск» и «Ростов-на-Дону», то по моей информации, которую, правда, надо проверять, взлетело 5 Су-24. Пошли вразлет и с разных направлений применили «Сторм Шэдоу». Две из них достигли цели. Идет война, хватит нам в игрушки играть – какие-то там операции. Война на довольно приличную глубину.

Когда ждать новую атаку?

Надо ждать. Иметь дежурные силы и средства в боевой готовности 24 на 7. Нам надо организовывать очень серьезную оборону. Крым находится в зоне боевых действий от киля до клотика, от правого борта до левого. Поэтому он должен быть защищен надежно. Должна сработать и гражданская территориальная оборона, и система ПВО должна быть эшелонированной. Не так что закончились боеприпасы, и получилась дыра.

Они будут бить только по военным объектам?

Да ну что вы. Это для них уже никакой роли не играет. Они же лупят по Донецку и другим городам, по населению. Для них разницы нет. Конечно, будут в основном наносить удары по военным объектам. Особенно по хранилищам топлива и боеприпасов.

Говорят, что немецкие «Таурус» представляют большую опасность. Они летят низко и наша ПВО их «не видит».

Еще не попробовали. У нас довольно приличная система ПВО. И радиолокационные станции работают в разных диапазонах: от миллиметрового – до метрового. Могут и далеко видеть, и близко. Наука и с нашей, и с их стороны движется вперед.

Вы говорили об эшелонированной ПВО. Это значит, что первые установки должны дислоцироваться в море?

Не обязательно. Надо исходить из того, как строится система. И с моря должна быть построена, и с суши, и обязательно должны быть резервы. А не так, что закончились боеприпасы, и все. Были случаи. Где вторая, третья система, которая должна обеспечить защиту.

Мобилизуется российская армия для достойного ответа?

У нашей армии достаточно мобилизационных сил и средств. Они сейчас довольно подготовлены. Сейчас нужно спланировать, причем в очень глубокой тайне, как их применить, чтобы был большой успех. Победа будет за нами, но, наверное, не в белых перчатках, а приличной кровью.

Большой успех – это Одесса?

По-моему, так это Львов. А Одесса – это ближайшая задача. Есть и дальнейшие задачи.

Вашингтон, наверное?

Вашингтон, наверное, сам проснется и оздоровеет своим умом. США – это страна планетарного зла. На Земле самое большое зло – из них. Это и применение ядерного оружия, и химического оружия, и напалма. У США более 800 военных баз на Земном шаре. Изгадили бедную планету – именно они и накрыли одеялом дерьмократическим.