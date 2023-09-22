Адмирал Комоедов: Крым – в зоне боевых действий от киля до клотика

Елена Острякова .  
22.09.2023 21:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Интервью, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина


Как был атакован штаб Черноморского флота и что нужно сделать, чтобы предотвратить новые атаки. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

Как вы полагаете, каким оружием был атакован Севастополь?

Как был атакован штаб Черноморского флота и что нужно сделать, чтобы предотвратить новые атаки....

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Атака была двойная, с отвлекающими элементами. Пробить дыру и нанести удар именно по штабу. Видимо, так и планировали. Наши пять штук ракет сбили. Украина получила много систем дальнего боя: и «Сторм Шэдоу», и американцы приняли решение. Эти ракеты запускаются с Су-24, переделанных под эти английские «шторма». А американские ракеты, наверно будут переданы под Ф-16.

Можно было противостоять этой атаке?

Мы должны видеть эти самолеты, как они поднимаются и выходят на боевое применение. У нас есть все для этого. Но почему не все срабатывает? Вот в чем вопрос.

А можем ли мы сбивать эти самолеты на подлете?

Дело в том, что они применяют эти ракеты над своей территорией. Над Николаевской, Одесской областями и даже над той частью Запорожской области, которую они контролируют. Но управляются они по GPS, системе, которую обеспечивают США и Англия.

Почему нас останавливает то, что они запускают ракеты над «своей» территорией?

Я сам себе задаю этот вопрос и ответа не нахожу. Когда применили ракеты по доку в Севастополе и повредили «Минск» и «Ростов-на-Дону», то по моей информации, которую, правда, надо проверять, взлетело 5 Су-24. Пошли вразлет и с разных направлений применили «Сторм Шэдоу». Две из них достигли цели. Идет война, хватит нам в игрушки играть – какие-то там операции. Война на довольно приличную глубину.

Когда ждать новую атаку?

Надо ждать. Иметь дежурные силы и средства в боевой готовности 24 на 7. Нам надо организовывать очень серьезную оборону. Крым находится в зоне боевых действий от киля до клотика, от правого борта до левого. Поэтому он должен быть защищен надежно. Должна сработать и гражданская территориальная оборона, и система ПВО должна быть эшелонированной. Не так что закончились боеприпасы, и получилась дыра.

Они будут бить только по военным объектам?

Да ну что вы. Это для них уже никакой роли не играет. Они же лупят по Донецку и другим городам, по населению. Для них разницы нет. Конечно, будут в основном наносить удары по военным объектам. Особенно по хранилищам топлива и боеприпасов.

Говорят, что немецкие «Таурус» представляют большую опасность. Они летят низко и наша ПВО их «не видит».

Еще не попробовали. У нас довольно приличная система ПВО. И радиолокационные станции работают в разных диапазонах: от миллиметрового – до метрового. Могут и далеко видеть, и близко. Наука и с нашей, и с их стороны движется вперед.

Вы говорили об эшелонированной ПВО. Это значит, что первые установки должны дислоцироваться в море?

Не обязательно. Надо исходить из того, как строится система. И с моря должна быть построена, и с суши, и обязательно должны быть резервы. А не так, что закончились боеприпасы, и все. Были случаи. Где вторая, третья система, которая должна обеспечить защиту.

Мобилизуется российская армия для достойного ответа?

У нашей армии достаточно мобилизационных сил и средств. Они сейчас довольно подготовлены. Сейчас нужно спланировать, причем в очень глубокой тайне, как их применить, чтобы был большой успех. Победа будет за нами, но, наверное, не в белых перчатках, а приличной кровью.

Большой успех – это Одесса?

По-моему, так это Львов. А Одесса – это ближайшая задача. Есть и дальнейшие задачи.

Вашингтон, наверное?

Вашингтон, наверное, сам проснется и оздоровеет своим умом. США – это страна планетарного зла. На Земле самое большое зло –   из них. Это и применение ядерного оружия, и химического оружия, и напалма. У США более 800 военных баз на Земном шаре. Изгадили бедную планету – именно они и накрыли одеялом дерьмократическим.

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