Адмирал Комоедов возмущен: Почему Крымский мост защитили бонами с моря только сейчас?!

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Крымский мост начали дополнительно ограждать боновыми сооружениями, предназначенными для защиты от атак морских безэкипажных судов. Почему к такой мере прибегли только сейчас, после теракта 17 июля, повлекшего гибель людей и разрушение двух пролетов моста, эксперты разводят руками – видимо ранее понадеялись на русский «авось».

Интересно, что боны появились возле моста вскоре после пресс-конференции Владимира Путина в пятницу, где глава государства сказал журналистам, что новые средства защиты возле моста еще не установлены, но вскоре их все увидят. И вот в понедельник СМИ стали публиковать первые фото новых заграждений.

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В комментарии «ПолитНавигатору» экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов не смог объяснить, почему боны не установили изначально.

«Хороший вопрос, и ответа у меня на него будет: а хрен его знает, почему у нас такие медведи неповоротливые. Надо было, все-таки, как-никак, принимать меры, тем более это зона ответственности флота, где он отвечает за охрану и оборону… Кому-то же была поставлена задача охранять? Как мост защищён с моря, катерами? Катера – это маневренные силы, которые могут реагировать в системе обнаружения. Конечно, надо было давным-давно поставить боновые заграждения», – заявил адмирал.

Боновые заграждения бывают противолодочными и противоторпедными, все зависит от диаметра ячейки металлической сети. У нее есть поддерживающие буи, якоря и ворота для прохода судов, поскольку в ночное время, когда наблюдаемость пониженная, заграждения закрываются и выставляются сигналы.

«Например, выставляется красный-белый-красный, что по-флотски означает «катись, брат, катись», то есть для тебя проход закрыт. А если зелёный-белый-зелёный – «заходи, брат, заходи». Значит, боновые заграждения открыты. Эту систему давным-давно нужно было оборудовать. Сделать это должна была морская инженерная служба Черноморского флота, а пограничники и другие силы – выдвинуться в места наблюдения за проходящими судами. Но есть русское «авось»… И надо же было все-таки ставить задачу, как мост защищён с моря? Черноморский флот не самостоятельный, этот вопрос должен был ставить командующий округом. Это большущая ошибка нашей армии, что у нас флоты подчинены сухопутным округам. Кто у нас отвечает за морскую границу? Если проникает подводная лодка, кто будет принимать решение об её уничтожении? Никто не ответит. Точно так же и здесь, кто ответит за то, если пойдут дроны?» – подчеркнул экс-командующий.

Он напомнил, что после раздела флота боновые заграждения тоже поделили поровну, и украинская сторона свои продала, а ЧФ РФ сохранил, и они сейчас пригодились.

«Украинцы продали в Швейцарию и Италию. Они эти сети использовали для борьбы с камнепадом, растянули на склонах гор возле дорог, чтобы предотвратить падение камней. А мы своё все сохранили. И нужно было организовывать рейдовую службу, а не запускать, чтобы девушки с автоматов уничтожали дроны, когда они в гавань вошли. Надо на боновом заграждении до входа это делать», – считает Комоедов.

Вопрос миграции морской биоты, по словам экс-командующего, тоже найдет свое решение.

«Миграция дельфинов по Керченскому проливу идет не постоянно, а ворота будут открываться и закрываться. И здесь нужно думать, предлагать варианты, вычислять, где их места активного прохода, делать там дополнительные ворота, организовать миграционный коридор не в ущерб безопасности. Есть для этого морская и военно-морская наука, чтобы все это сделать», – заключил экс-командующий ЧФ.

Политический обозреватель Юрий Баранчик тоже недоумевает, почему для установки боновых ограждений потребовалось столь длительное ожидание и стимулирование терактами.

«Потребовалось два теракта на мосту и несколько месяцев морских атак на Севастополь и корабли ЧФ РФ в Черном море, чтобы было принято давно понятное решение о защите стратегического инфраструктурного объекта страны. Поздно, безусловно, лучше, чем никогда. Но неужели, блин, существовали основания для того, чтобы не сделать этого прямо 24 февраля 2022 года? У хохлов на Крымский мост фетишистская ориентация. То есть, они будут стараться бить по нему любыми способами», – напомнил обозреватель.

Экс-нардеп Олег Царёв отмечает, что боны с сетями из тросов – самое простое, дешевое и надежное решение.

«В этой новости, которую сегодня многие дали, смущает одно: фраза, что оградить мост на всей его протяжённости планируется в перспективе. То есть сейчас закрыли не все?», – удивляется Царёв.