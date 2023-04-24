Адмирал Комоедов возмущён: Почему допустили украинские дроны к Стрелецкой бухте?

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Ночная атака украинских морских дронов на Стрелецкую бухту в Севастополе, всего скорее, связана с расчетом Киева на слабую защиту гавани, где, помимо оставшихся с 2014 года кораблей ВМСУ, базируется спасательное судно «Коммуна», которое, как ранее писали СМИ, могло быть задействовано для поднятия со дна обломков беспилотника-шпиона США, накануне сбитого у берегов Крыма.

После недавних атак защита ограждением входа в главную Севастопольскую бухту значительно усилена – это заметно даже визуально. А вот Стрелецкая бухта могла представляться более легкой целью, хотя украинские дроны уже пытались бить по ней и ранее. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

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«Прежде всего, главная бухта уже защищена, там поставлены боновые заграждения. А там, наверное, думали, что она не оборудована. Но, скорее всего, она оборудована. Там малотоннажные корабли стоят, это основным образом охрана водного района. Меня другое волнует – эти дроны прошли не 5 метров, они прошли достаточное количество миль по морю. Значит, они управляемые. Раз управляемые, значит, управляемые по радио линии. Мы должны знать эту систему управления, её нарушать и не давать им возможности вообще зайти. Они так делают, что мы их уничтожаем уже у берега, поэтому здесь надо думать и думать. Хорошо бы уничтожать ещё в районе формирования, потом на переходе в море надо обнаруживать и уничтожать, топить, а не на подходе к Севастополю. Я удивляюсь, почему мы так допускаем близко эти дроны к нашим берегам, в наши территориальные воды? Понятно, что им, если в главную бухту попасть нельзя, так хоть во вспомогательную. Лишь бы куда-нибудь попасть. Поэтому и выбрали Стрелецкую», – рассуждает Комоедов.

Военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев в комментарии «ПолитНавигатору» напомнил, что протяжённость береговой черты Севастополя составляет более 100 км и насчитывает более 30-ти бухт.

«Если говорить конкретно о Стрелецкой бухте, то в этом месте силы флота располагались всегда. И в данном случае выбор направления удара был обусловлен тем, что эта бухта расположена ближе к открытой части моря, морского пространства, и туда легче пробраться. Легче с точки зрения близости и открытости подходов, – уточнил Горбачёв. – Что касается самой бухты, то там расположены соответствующее силы и средства Черноморского флота, которые задачи нейтрализации противника решают успешно».

Губернатор Михаил Развожаев заявил, что четыре жилых дома пострадали от взрыва морских дронов в Севастополе. Ущерб подсчитает Департамент городского хозяйства, пока речь идет о выбитых взрывной волной окнах.

«Остекление окон уже ведется. Важный момент: в Бухту Стрелецкую дрон не вошел. Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллелью устья реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда, т.е. перед входом в бухту, где установлено заграждение, это внешний рейд. Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено. Доверяйте только официальной информации».

После ночной атаки морских беспилотников в севастопольских пабликах появилась противоречивая информация о том, что один из дронов взорвался от удара о берегоукрепительные сооружения. Взрывов было два, и между ними была слышна стрельба. Официально силы противоподводно-диверсионной обороны ЧФ один надводный дрон уничтожили, другой взорвался сам.