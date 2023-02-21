Адмирал НАТО: «История учит – Россия способна восставать из пепла»

Владимир Гладков.  
21.02.2023 20:25
  (Мск) , Мюнхен
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Североатлантический альянс не находится в состоянии войны с Россией, Украине помогают лишь отдельные страны блока.

Об этом в кулуарах на Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Североатлантический альянс не находится в состоянии войны с Россией, Украине помогают лишь отдельные страны...

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«Понятно, что у России не так много друзей, как у Украины, поэтому россиянам трудней где-то найти оружие и боеприпасы. Но Россию нельзя недооценивать, это важный урок, которому нас учит история. Мы знаем, что Россия очень выносливая страна, которая способна подняться из пепла. Поэтому мы не недооцениваем Россию, лично я её воспринимаю очень серьёзно, и НАТО воспринимает Россию очень серьёзно», – сказал Бауэр.

Он подчеркнул, что на данный момент НАТО не находится в состоянии войны с РФ.

«Именно поэтому мы укрепляем нашу коллективную оборону, наращиваем наши возможности по сдерживанию России и повышаем нашу обороноспособность. Чтобы если Россия решится напасть на НАТО, мы были готовы. Пока что мы не видим со стороны России таких приготовлений. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, но отдельные страны помогают Украине защищаться от российской агрессии», – добавил натовец.

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