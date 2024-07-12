Адмирал НАТО: Нельзя сбивать «Пэтриотами» дроны за $10 тысяч!

Константин Серпилин.  
12.07.2024 21:30
  (Мск) , Вашингтон
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Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Конфликт на Украине показал острую необходимость запасаться более дешёвым оружием.

Об этом на одной из панелей натовского саммита в Вашингтоне заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине показал острую необходимость запасаться более дешёвым оружием. Об этом на одной...

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«Мы должны сбалансировать количество высокотехнологичных дорогостоящих систем вооружений, которые у нас есть, таких, как F-35, и более дешёвых систем вооружений, таких, как БПЛА. Потому что в долгосрочной перспективе вы не сможете продолжать сбивать беспилотники стоимостью 10 тысяч долларов ракетами «Пэтриот».

Я не утверждаю, что это так, но имею в виду, что эта ракета стоимостью 3,5 млн. долларов, на производство которой уходит 18 месяцев, чтобы уничтожить дрон за сто долларов… Это не то, чем можно продолжать заниматься», – сказал Бауэр.

Он призвал обратить внимание на то, что в ряде стран на рынок поступают более дешёвые ракетные системы для уничтожения БПЛА.

«И это хорошо, потому что сейчас нам нужно большее количество более дешёвых систем вооружения против более дешёвых вооружений. Но нам по-прежнему нужны и высокотехнологичные очень дорогие системы вооружений. Это балансировка, которую нам придётся выполнять, исходя из этого конфликта», – рассуждал адмирал.

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