Адмирал, спасший Черноморский флот: Змеиный должен быть возвращён России

Елена Острякова.  
09.06.2023 15:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Одесса


России необходимо вернуть себе остров Змеиный, чтобы сохранить контроль над Дунаем.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Ливадии заявил советник начальника Генштаба ВМФ адмирал Игорь Касатонов, в 1990-е годы сохранивший Черноморский флот для России, отказавшись передавать его в подчинение Леониду Кравчуку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России необходимо вернуть себе остров Змеиный, чтобы сохранить контроль над Дунаем. Об этом на...

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«Забыли сакральное значение острова Змеиный. Это река Дунай. Все забыли о ней, даже слова не сказали. Это стратегическая европейская артерия. Надо заниматься Дунаем.

Когда я отстаивал Черноморский флот, я а первую очередь думал о реке Дунай. Благодаря тому, что мы стояли там, мы до сих пор в дунайской комиссии, хотя Дунай к нам сейчас ни с боку припеку. Но мы тогда успели войти в часть международных договоров.

Если Дунай, то Змеиный обязательно,  а остальное не особо нужно нам», – сказал Касатонов.

Он вспомнил о потере у Змеиного флагмана Черноморского флота крейсера «Москва».

«Как можно было послать к Змеиному корабль второго поколения плюс, чтобы Украина не воспользовалась этой приоритетной целью, таким головотяпством. Очень больно, мы это будем еще анализировать», – сказал Касатонов.

Дунайская комиссия — международная межправительственная организация, созданная для регулирования судоходства на Дунае.

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