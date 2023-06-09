Адмирал, вернувший Севастополь в Россию: Прекратите критиковать армию!

Елена Острякова.  
09.06.2023 14:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Сюжет дня


Бывший командующий ЧФ РФ адмирал Александр Витко обратился к ВСУ.

Он сделал это на «Соловьевских чтениях» в крымской Ливадии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший командующий ЧФ РФ адмирал Александр Витко обратился к ВСУ. Он сделал это на...

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«Воины Украины, вы за кого боретесь, за кого жизнь свою отдаете? За то, чтоб границы Польши были чуть-чуть западнее или чуть-чуть восточнее? Вы отдадите жизни, а ваши родные и близкие, потомки будут выплачивать кучу денег западным бандитам, англо-саксам. Я не говорю: сдавайтесь. Я вам говорю: возвращайтесь. Вначале в Киев, чтобы убрать этих выродков, а потом в родную Россию», – сказал Витко.

Он также призвал россиян перестать критиковать Министерство обороны.

«Вы занимаетесь бесполезным делом. Да, есть недостатки, их нужно устранять. Но нельзя алкоголику возмущаться тем, что у него печень не работает. Минобороны – это часть государства и часть гражданского общества. Подойдите к зеркалу и начинайте критиковать себя.

Вы не захотели замполитов, их из Вооруженных сил убрали. Вы не захотели заниматься военкоматами, мобилизационных вопросов нет. Вы не захотели заниматься созданием перспективных образцов вооружения, его нет. Не хотели производить – не производили. Отдали военные предприятия частникам, а они сказали во время войны: мы не будет делать.

Это что, вооруженные силы виноваты? Вопрос в желании гражданского общества», – сказал Витко.

При этом он отметил, что гражданское общество должно принимать: строительство  новых кораблей приведет к сокращению социальных трат. Но делать это, уверен адмирал, необходимо, потому что Россия стоит на пороге большой войны.

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