Адмирал, вернувший Севастополь в Россию: Прекратите критиковать армию!

Бывший командующий ЧФ РФ адмирал Александр Витко обратился к ВСУ.

Он сделал это на «Соловьевских чтениях» в крымской Ливадии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воины Украины, вы за кого боретесь, за кого жизнь свою отдаете? За то, чтоб границы Польши были чуть-чуть западнее или чуть-чуть восточнее? Вы отдадите жизни, а ваши родные и близкие, потомки будут выплачивать кучу денег западным бандитам, англо-саксам. Я не говорю: сдавайтесь. Я вам говорю: возвращайтесь. Вначале в Киев, чтобы убрать этих выродков, а потом в родную Россию», – сказал Витко.

Он также призвал россиян перестать критиковать Министерство обороны.

«Вы занимаетесь бесполезным делом. Да, есть недостатки, их нужно устранять. Но нельзя алкоголику возмущаться тем, что у него печень не работает. Минобороны – это часть государства и часть гражданского общества. Подойдите к зеркалу и начинайте критиковать себя.

Вы не захотели замполитов, их из Вооруженных сил убрали. Вы не захотели заниматься военкоматами, мобилизационных вопросов нет. Вы не захотели заниматься созданием перспективных образцов вооружения, его нет. Не хотели производить – не производили. Отдали военные предприятия частникам, а они сказали во время войны: мы не будет делать.

Это что, вооруженные силы виноваты? Вопрос в желании гражданского общества», – сказал Витко.