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Адмиралу Александру Витко вручили знак «Почетного гражданина города Севастополя». Торжественная церемония прошла в день города в Заксобрании.

По информации «ПолитНавигатора», Витко сейчас проектирует оружие для ВМФ. А еще в 2018 предлагал новые меры по борьбе с беспилотниками и БЭК, но у тогдашнего начальства понимания не нашел.

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«Командовал ЧФ в один из самых сложных периодов для Севастополя с 2013 по 2018 год, принимал участие в воссоединении с Россией в 2014 году. Далее обеспечивал безопасность этого перехода. Благодаря мудрому руководству и умелым действиям, как командующего, все мероприятия февраля-марта 2014 года, в том числе митинг «народной воли», Севастополь и Крым прошли практически без выстрелов и без жертв среди мирного населения. Хотя в тот момент находилось немалое количество соединений ВСУ, их удалось убедить сложить оружие и уйти за пределы полуострова. По сути, Александр Викторович, своими действиями вы спасли многих севастопольцев от гибели, и наш город-герой от разрушения. Мы понимаем, видя, что творится на Украине, как действует неонацистский режим», – сказал спикер Владимир Немцев.

В ответ Витко напомнил, как в детстве у взрослых за столом часто звучало: «чтобы не было войны».

«Сегодня мы эту фразу понимаем буквально, физически. Сейчас фашистские недобитки-бандеровцы пытаются уничтожить нашу Родину. Преклоняю голову перед ребятами, которые погибли на СВО, которые мужественно защищают нашу Родину. Мне очень больно, что я не вместе со своим боевыми товарищами. Но делаю и буду делать все, чтобы наш флот был сильнее. Да здравствует наша великая Россия, да здравствует наш любимый, самый красивый, самый героический Севастополь».