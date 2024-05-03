Адмиралы Касатонов и Витко удостоены звания «Почетный гражданин города Севастополя»

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Два экс-главкома Черноморского флота Игорь Касатонов и Александр Витко удостоены звания «Почетный гражданин города Севастополя». Касатонова представили с формулировкой «за сохранение Черноморского флота и многолетнюю деятельность по защите исторической правды», Витко – «за обеспечение безопасности жителей города Севастополя и сохранение мира на Крымском полуострове в 2014 году».

Представляя проект, глава Заксобрания Владимир Немцев напомнил, что Касатонов занимал должность командующего Черноморским флотом С 1991 года по 1992 год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно в этот период после распада Советского Союза рассматривался вопрос о переходе Крыма и главной базы Черноморского флота в городе Севастополе, а также других объектов Черноморского флота в западной части Чёрного моря под юрисдикцию Украины. Это был действительно сложный период для всей нашей страны, и в этом случае Россия практически теряла Черноморский флот, а мы не мыслим Севастополь без Черноморского флота. Именно базой Черноморского флота и задумывался Севастополь, когда был основан. В этот период командующий Черноморским флотом Касатонов проявил государственную мудрость, исключительную прозорливость, гражданское мужество, ответственность – и отказался приводить моряков Черноморского флота к украинской присяге. Он лично принимал меры по предотвращению в воинских частях раскола по национальному признаку, обеспечивал поддержание боевой готовности в воинских частях, на кораблях, и всё это позволило в той сложной политической обстановке сохранить честь и достоинство моряков-черноморцев, избежать позора измены присяге, и, самое главное – сохранить для России Черноморский флот», – подчеркнул глава Заксобрания.

По его словам, Витко принимал активное участие в процессе воссоединения Севастополя и Крыма с Россией в 2014 году, и в последующем обеспечивал безопасность этого перехода вплоть до 2018 года. Он так же участвовал в специальных действиях в Сирийской арабской Республике с 2013 по 2021 год, Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

«То, что сделал Александр Викторович Витко, как командующий Черноморским флотом, как гражданин в 2014 году, это достойно уважения и всяческих похвал. Потому что именно благодаря его умелым действиям, мудрым и продуманным, удалось провести все мероприятия, связанные с возвращением Севастополя в Россию без человеческих жертв, без кровопролития. Именно Черноморский флот под руководством Александра Викторовича обеспечивал безопасность жителей Крыма и Севастополя – и в день проведения митинга «народной воли», и дальнейших мероприятий по воссоединению», – подчеркнул Немцев.

Торжественное награждение пройдет ко Дню города Севастополя.

