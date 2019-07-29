Адмиралы обещают: В Севастополе сценарий Навального не пройдёт

29.07.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Российские адмиралы, ветераны Черноморского флота не допустят повторения в городе русской славы сценария, подобно тому, что происходило в Москве накануне, где оппозиция устроила беспорядки, требуя допуска к выборов «независимых» кандидатов.

Об этом черноморцы они заявили блогеру Сергею Рулеву во время празднования Дня ВМФ в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рулев поочередно опросил нескольких адмиралов и услышал практически идентичные ответы: «Не может такого быть в Севастополе, потому что в 14-м году приходили не для того, чтобы этих придурков слушать», – заявил один из офицеров. «В Севастополе невозможны такие действия, не дадим», – добавил другой.