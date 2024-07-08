Адский план: Зеленский дал приказ разгонять кадры удара по детской больнице

Михаил Рябов.  
08.07.2024 12:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Киев, Сюжет дня, Украина


Украинская пропаганда по приказу властей начала разгонять кадры разбитого фасада детской больницы Охматдет в Киеве после утреннего российского ракетного удара, целью которого был военный завод «Артём», где выпускаются ракеты для ВСУ.

«Банковая спустила всем темник публиковать и разгонять только детскую клинику Охматдет, чтобы: А) отвлечь внимания от других прилётов, а там очень интересные объекты, и люди могли задать вопрос властям, почему военные объекты прямо соседничают с жилыми домами и больницами Б) попытаться поднять боевой дух армии и народа на кейсе ненависти к противнику», – указывает канал «Легитимный».

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Украинская пропаганда по приказу властей начала разгонять кадры разбитого фасада детской больницы Охматдет в...

Наблюдатели обращают внимание, что на публикуемых из Киева кадрах заметно: полностью разрушено здание не детской больницы, а соседнее строение. Предполагается, что там могло проходить утреннее совещание неких важных чинов.


«Сегодня утром ракетный удар армии России по совещания Генштаба ВСУ. Который был в здании рядом с детской больницей. Генштаб ВСУ прятался рядом с детской больницей», – пишет политолог Сергей Марков.

А больницу повредила украинская зенитная ракета С-300. К этой версии склоняется журналист Олег Лурье.

 «Судя по всему, ракеты с истёкшим сроком хранения (а в ряде случаев и просто неисправные) по-прежнему используются расчётами киевской ПВО для отражения ударов», – говорится в сообщении его канала.

«Пока Орбан летает по миру, собирая по крупицам возможности переговоров и прекращения огня — украинский режим делает новую Бучу, повышая градус детской кровью», – считает журналист RT Константин Придыбайло.

Это подтверждает истеричное заявление главы зеленского офиса Андрея Ермака.

«Рашизм – это современный фашизм, Россия осуществляет геноцид и хочет убивать наших людей и детей, они пытаются запугать мир перед саммитом НАТО».

Бывший киевлянин и экс-советник Минобороны Украины Алексей Селиванов, после 2014 года уехавший в ЛНР, также настаивает: режим Зеленского прикрывается медицинскими учреждениями. Причем, в некоторых случаях секретные совещания проводятся прямо в стенах больниц.

«В медицинских учреждениях – ВНИМАНИЕ! – украинское начальство любит проводить совещания, прикрываясь статусом этих учреждений в надежде, что по ним не нанесут удар. Нет, это не «Охматдет». Это другие медицинские учреждения. Может быть, теперь решат долбануть по ним уже намеренно?».

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