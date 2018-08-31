31.08.2018, Донецк, Семен Дорошенко
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Мнение, Украина
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Адвокат Аграновский: «Доигрались в Минские соглашения»



В числе первых на сообщение о гибели главы ДНР Александра Захарченко отреагировал известный российский политический деятель, адвокат Дмитрий Аграновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На своей странице в Фейсбук Дмитрий Аграновский написал:

– Захарченко убили. Доигрались в Минские соглашения. Какие соглашения могут быть с фашистами? Они понимают только пулю. Захарченко – светлая память! Очень мы его любили! За таких людей надо мстить!

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