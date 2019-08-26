Адвокат «Беркута» отбил атаку украинских нациков

26.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Оказывающий помощь бойцам «Беркута» и участникам Русской весны киевский адвокат Валентин Рыбин невозмутимо отверг претензии украинских националистов, осадивших его после заседания суда и снимавших происходящее на камеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запись видеосъемки опубликовало молодежное крыло националистической партии «Свобода» – «Сокол». Националисты заявили, что ролик доказывает то, что Рыбин – сепаратист. Сам адвокат отнесся к появлению записи иронически. «Соколы революции, унявшие диарею, решили брызнуть слюной! Эй, рыжие собаки! Давай, брысь под лавку! Да потому, что моя правда против вашей сто раз всегда брать будет», – прокомментировал Рыбин.

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