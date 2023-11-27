Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российским олигархам, оказавшимся под санкциями, должна быть предоставлена возможность добровольно, «по зову души», помогать Украине, не рассчитывая на снятие ограничений.

Об этом на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве заявил беглый адвокат Николай Полозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Я считаю, что одни только запретительные меры недостаточны. Если мы говорим о необходимости раскола кремлевского монолита и реальной поддержки Украины, то должны быть проработаны механизмы, по которым лица, оказавшиеся в этом санкционном списке, в случае их желания могут оказать поддержку Украине. Если бы будем говорить только о запретительных мерах, это может привести к консолидации вокруг кремлевского режима тех людей, которые связаны с ним», – рассуждал Полозов.

Он отметил, что активы российских олигархов на Западе не конфискуются, а только замораживаются или арестовываются.

«Если мы говорим о каких-то директивных мерах в виде компенсации, это может привести к противоположным результатам. Условный российский олигарх, который теряет что-то не по своей воле на Западе, будет вынужден плотнее прижиматься к Кремлю. Механизмы, которые мы разрабатываем, должны подразумевать добровольное начало со стороны лиц, подвергающихся санкциям, осуществлять помощь Украине не для того, чтобы выйти из-под санкций, а для того, чтобы они внутренне эту ситуацию перерабатывали, чтоб у них был внутренний позыв осуществления помощи Украине. Санкции в данном случае являются побудительной мерой», – валял дурака Полозов.