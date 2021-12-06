Адвокат Караджича: «Британцы пришли на Балканы, чтобы провоцировать конфликты»

Сербский юрист, защищавший лидера боснийских сербов Радована Караджича в Гаагском трибунале, Горан Петрониевич считает назначение Стюарта Пича спецпредставителем Великобритании на Балканах недобрым знаком для Сербии.

Об этом Петрониевич заявил сербской редакции радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Юрист сказал в интервью, что хотел бы знать, на каком основании в соответствии с международным правом, Пич появился на Балканах.

«У нас давние дипломатические отношения с Великобританией на уровне посольств, поэтому мне также интересно, какова роль таких высоких посланников, какие задачи они выполняют здесь за пределами дипломатической деятельности, – сказал Петрониевич. – Мое предположение заключается в том, что у сэра Стюарта Пича есть определенные нетрадиционные приказы, для провоцирования активности при помощи определенных внеинституциональных методов. Я подозреваю, что эта его деятельность направлена на то, чтобы выявить определенные погрешности на наших территориях, чтобы с их помощью спровоцировать конфликты».

По мнению адвоката, Пич может быть тем, кому британский посол передаст определенные полномочия. Однако сделать это можно не только с согласия официального Лондона, но и властей в Белграде. Но, насколько ему известно, у Сербии нет межгосударственного соглашения с Великобританией по такому роду активности.

«Это изобретение, одно из тех, к которым мы привыкли в течение этого длительного исторического периода санкций, различных мирных переговоров и соглашений, когда через учреждение международного права вводится лицо, которое должно контролировать реализацию определенного соглашения. Но что здесь собирается контролировать мистер Пич? Вот почему я предполагаю, что его деятельность здесь носит исключительно подрывной характер и наши спецслужбы должны быть внимательны к его персоне. Глобализм питается конфликтами. Мир существует уже пять лет без новой войны, глобализм просел, и именно поэтому осуществляются подобные действия», – заметил сербский юрист.

Петрониевич отмечает, что власть в Сербии находится в очень трудном положении, потому что она испытывает постоянное давление со стороны Запада из-за хороших отношений с Россией.

Стюарт Пич.

«Настоящие друзья (Россия – ред.) мало говорят, а делают, как мы видели в случае с договором о газе. В основном, все, что сейчас делается в плане дипломатической активности (с Запада – ред.), является атакой против энергетического сотрудничества между Европой и Россией. Нет ни одной европейской страны, которая бы противодействовала этому, напротив.

Есть только Брюссель, который является оккупационным механизмом Соединенных Штатов в Европе, и Великобритания, которая вышла из ЕС, чтобы не оказаться в беде при распаде ЕС. Великобритания и США сейчас заинтересованы в Балканах и заявляют о борьбе за мир во всем мире, против глобального потепления и за экологию. Это прикрытие того, чем они, по сути, занимаются, а именно, пытаются вызвать конфликты на Балканах, потому что сами проигрывают даже в тех странах, которые считались их союзниками», – заключил адвокат.