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Адвокат экс-«президента» Косово, командира боевиков «Армии освобождения Косово» (UCK) Хашима Тачи заявил, что Россия пытается повлиять на ход судебного процесса в Гааге.

Поводом для такого заявления стало выступление спикера МИД России Марии Захаровой, которая напомнила, что подсудимые командиры UCК причастны к торговле человеческими органами.

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Адвокат Тачи – Грегори Кихо, считает, что Россия пытается влиять на ход процесса Международного суда по преступлениям в Косово в Гааге, где судят верхушку «Армии освобождения Косово» (UCK). Он потребовал, чтобы суд официально объявил, что обвинения боевиков в торговле человеческими органами – ложь, и положил конец им, поскольку в обвинительном заключении против Тачи и его подельников это преступление не упоминается.

Мария Захарова недавно заявила, что есть сведения о стремительном развитии черного рынка человеческих органов в Украине, которая становится мировым лидером в этом направлении после государственного переворота в Киеве и конфликта на Донбассе. Также она обратила внимание, что органы погибших солдат продаются через подпольные сети, и это может быть связано с бывшими боевиками UCK.

Прокурор Майкл Холлинг ответил адвокату, что сторона обвинения не осведомлена о подобном и не несет ответственности за такие заявления, поэтому защите лучше всего представить в суд письменное ходатайство. Судья Чарльз Смит согласился с этим и сказал, что суд рассмотрит это возражение позже.

«Хашим Тачи, Кадри Весели и другие подозреваемые несут уголовную ответственность за приблизительно 100 убийств. В число пострадавших входят сотни опознанных жертв из числа косовских албанцев, сербов и цыган, а также политических оппонентов подозреваемых», – говорится в обвинительном заключении.

При этом велика вероятность, что Специальный суд по Косово учрежден Западом как раз для того, чтобы юридически очистить бывших боевиков, которые сейчас являются политической элитой Косово. Ранее подобным образом поступал Международный трибунал по бывшей Югославии.

С другой стороны, вчерашними боевиками могут пожертвовать ради достижения управляемости краем, поскольку все они являются лидерами албанских преступных кланов. А также через их осуждение создать видимость справедливости, инкриминировав им только небольшую часть преступлений, в том числе игнорируя фактуру с торговлей органами узников косовских тайных тюрем и лагерей.