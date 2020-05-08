Адвокат-либерал: «Крым аннексирован, а не оккупирован»

08.05.2020, Киев, Максим Карпенко

То, что произошло весной 2014 года в Крыму является «настоящей аннексией», а не волеизъявлением жителей полуострова.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил российский адвокат-либерал Илья Новиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Новиков, отвечавший на вопросы ведущего на украинском языке, подчеркнул, что называть Крым «оккупированным» неправильно.

«Международно-правовые нормы предусматривают очень четкий термин оккупации и термин аннексии. И когда мы говорим о ситуации в Крыму, когда украинский МИД настаивает на том, что Крым не аннексирован, а оккупирован, я не совсем с этим соглашаюсь. Они настаивают по своим соображениям, потому что режим оккупации, если он признан, он предоставляет им определенные точки для того, чтобы осуществлять давление.

По моему мнению, то, что происходит в Крыму, – это настоящая аннексия. Потому, что Россия пришла в Крым, как они считают, навсегда. Это Крым вернулся в родную гавань. И это означает определенный юридический статус многих вещей. Например, представьте себе, что завтра каким-то образом Крым возвращается в Украину – что будет с недвижимостью? Признает ли украинский правопорядок в таком случае все эти договоры, по которым кто-то кому-то передавал, продавал эти дома, участки и так далее? Будут ли признаны многие вещи, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии с точки зрения международного права?», – заявил Новиков.