Адвокат объяснил, почему украинский национализм – ущербный

18.11.2018, Хельсинки, Владимир Гладков

Основное кредо украинского национализма – не столько быть за Украину, сколько – против Москвы и назло России. Это в корне отличается, например, от национализма польского.

Об этом в эфире YouTube-канала «Open Ukraine» рассказал украинский адвокат Андрей Гожый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш национализм ущербен чем: он не за Украину, а против России. Есть националистические государства, например Польша. Они этого не отрицают, говорят, что у нас у власти есть две партии – правая и крайне правая. Но они польскоцентричны. Они говорят: вот, мы отремонтировали дорогу, построили здание и назвали его именем Пилсудского. Построили школы, детсады, всё новое, и будем учить польский язык.

А у нас начинаются новости: «Мы сделали какую-то ерунду, но эта ерунда вызвала шквал критики в России». То есть, мы не украиноцентричный национализм строим, а такое ощущение, что наша задача быть дешёвым троллем России. Зачем?» – сказал юрист.

«У некоторых людей, не у всей страны, есть какой-то комплекс неполноценности – оглядываться на Россию и «назло маме морозить уши». Правильно Андрей говорит. Пусть «мы построили новую школу и назвали именем Бандеры» – так постройте новую школу! Открываете же туалеты. В лучшем случае ремонтируете старое, а ещё, как правило, старое же и переименовываете. Это же дурдом, ребята», – согласился ведущий канала, экс-АТОшник, уехавший из Украины, Александр Мединский.