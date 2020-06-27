27.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Адвокат Порошенко стращает Крымским сценарием в Белоруссии


Российский адвокат-либерал, защищающий экстремистов и украинских праворадикалов, Илья Новиков считает, что опасность «аннексии Беларуси» Россией сохраняется.

Об этом он заявил в интервью депутату Верховной рады Алексею Гончаренко, который в 2014 году радовался сожжению  в одесском Доме профсоюзов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, это остается в повестке. Если там произойдет Майдан, и Лукашенко утратит власть из-за протестов на улицах, я не уверен, что Россия не попробует что-нибудь сделать», – сказал Новиков.

В то же время переизбрание Лукашенко на шестой срок, по его мнению, Россию полностью устраивает.

«Не проблема, потому что с Лукашенко они как-то выстроили. Он им не нравится, он никому не нравится. С Путиным они держатся, как черепаха со змеей в известной байке. Но даже когда Лукашенко использует негативную риторику про независимость и то, что он не поддастся давлению, он их все равно устраивает», – сказал Новиков.


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