20.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Адвокат: Режим Порошенко хочет удержаться при помощи насилия

Насилие – это единственное, на чём держится режим Петра Порошенко, и с помощью чего собирается удержаться при власти.

Об этом во время круглого стола в Киеве заявил адвокат Валентин Рыбин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу высказаться относительно радикальных организаций. Нам всем известно, кто живет в Киеве. Проезжая по его центральным улицам, мы видим, как совсем недавно был открыт фасад сожженного в феврале 2014 года Дома профсоюзов. Год назад на фасаде этого дома была размещена большая вывеска с разорванной цепью и с надписью: «Свобода наша религия». Тогда я проходил мимо неё с отцом, и мне тогда пришло на ум, что слово «свобода» надо было поменять на слово «насилие». Именно насилие является религией нынешней власти. Это абсолютно чётко и понятно нужно усвоить.

События ноября 2013-февраля 2014 года и являлись излитием данного насилия, которое исходило от тех лиц, которые сейчас находятся у власти. А теперь вопрос – вы думаете, что в результате выборов эту власть можно будет поменять? Гитлер также пришел к власти в результате выборов, но с властью он прощался другим путём», – отметил адвокат.

Он уверен, что сейчас есть большая вероятность того, что выборы 2019 года не состоятся, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они просто не будут объявлены. Власть не намерена сдаваться и не намерена уступать. Именно зерно насилия и держит сейчас эту власть наверху. Распространяя насилие, пропагандируя насилие, запугивая людей, которые устали от насилия, власть еще может удержаться», – отметил он.

«Праворадикальные организации, по сути, и являются альбатросами той революции «достоинства», которая проходила в 2014 году. Это авангард революции, насилие которой и несли в массы, которые показывали людям, как можно и нужно поступать, как можно и нужно убивать, поджигать и захватывать здания», – заявил Рыбин.

Правозащитник не обошёл стороной и издевательское задержание боевиками группировки С14 4 мая 2018 года бразильского ополченца Рафаэля Лусварги.

«4 мая 2018 года все наблюдали, каким образом проходило изъятие из бразильского посольства гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги. Тогда все новостные каналы говорили о том, что задержан террорист-сепаратист, доставлен в СБУ, и никто из журналистов, которые сейчас активно работают с властью, не удосужился задать вопрос: «А почему в центре европейской столицы не представители власти, а обычные граждане водят с заломленными руками человека, потом при всех досматривают его личные вещи, унижают его, избивают?». После этого к ним выходят сотрудники правоохранительных органов, принимают этого человека, и на этом всё».

Отметим, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что на днях спецслужбы Украины вынуждены были признать факт похищения в Киеве националистами С14 бразильца Рафаэля Лусварги.

«Мы все являемся свидетелями стерилизации правоохранительных органов, у которых отобрали монополию на насилие, и которые чётко дали понять, что насилие как способ принуждения будет применяться только тогда, когда им дадут четкий сигнал. Мы видели с вами, как было расформировано спецподразделение «Беркут», как вычищались правоохранительные органы, и когда увольняли сотрудников правоохранительных органов, которые служили верой и правдой, но попросту были изгнаны из полиции», – подчеркнул адвокат.