05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Адвокат Савченко требует повторного обследования Нади на полиграфе

Адвокат арестованного народного депутата Надежды Савченко Константин Глоба просит СБУ провести повторную проверку своей подзащитной на “детекторе лжи”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом Глоба написал на странице Савченко в Facebook.

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“Для того, чтобы расставить все точки над” и “обращаюсь с ходатайствами о проведении полиграфа по инициативе Н. Савченко”, – написал Глоба.

В то же время он назвал необъективными и преждевременными выводы результатов проверки Савченко на полиграфе, которые вчера обнародовала СБУ.

“Сначала во время экспертизы заявили, что по состоянию здоровья Н.Савченко не может пройти полиграф ей необходимо выйти из голодовки. Вывод не предоставили. Затем я обратился с запросом предоставить мне, как защитнику результаты экспертизы, до сих пор ответа нет. Впоследствии с появляются заявления о том, что Савченко, как военнослужащий и военнопленный обученная и владеет методикой, которая позволяет обойти полиграф. Вопрос, кто, где, когда, как ее этому учил, доказательства? На прошлой неделе Савченко принято решение о прерывании голодания и подготовке защитой ходатайства на проведение еще одной экспертизы – полиграф. И самый интересный момент: После этого СБУ делает громкое заявление о том, что все же первый полиграф удалось провести и экспертиза дала результаты. В заявлении говорится, что полиграф дал результаты частично на вопрос о приготовлении к преступлению, а вот на другие вопросы Савченко как-то начала противодействовать полиграфу. Однако никто почему-то не отмечает что же за другие вопросы ставились, которым Савченко противодействовала “, – подчеркнул Глоба.

По его словам, интересным является и тот факт, что вопросы, которым как-будто начала противодействовать Савченко были заявлены именно им самим для объективного исследования.

Также, по мнению адвоката, логически возникает вопрос, зачем Савченко выносить на экспертизу ряд вопросов и в результате противодействовать экспертизе именно на эти вопросы?

Напомним, согласно последнему заявлению СБУ, результаты расшифровки ответов на вопросы экспертов при прохождении арестованным народным депутатом Надеждой Савченко “детектора лжи” подтвердили ее намерения о “готовности провести вооруженный государственный переворот с физическим уничтожением украинских политиков”.