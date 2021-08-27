Адвокат Тайчибекова: «Парня нужно спасать. Он может не выйти из тюрьмы»

27.08.2021 09:40 (Мск), Белград, Алексей Топоров

После вынесения приговора – семь лет строгого режима – на казахстанского русофила и общественника Ермека Тайчибекова власти хотят повесить обвинения в оскорблении судьи и президента Казахстана.

Об этом сообщает адвокат Тайчибекова Галым Нурпеисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По последней информации из Павлодара в Алма-Ату прибыл следователь, который будет расследовать очередное обвинение в отношении Ермека Тайчибекова, якобы оскорбившего честь и достоинство женщины-судьи. Параллельно спецслужба Казахстана – КНБ – намерена расследовать обвинения русофила в оскорблении чести и достоинства президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

«Создается ощущение, что власти окончательно хотят расправиться с ним, чтобы он не вышел из заключения, – поделился своими опасениями Нурпеисов. – Парня нужно как-то спасать!».

Напомним, что 19 августа суд Алма-Аты признал русофила и общественника Ермека Тайчибекова виновным в разжигании межнациональной розни и осудил на семь лет максимальной безопасности (строгого режима). Обвинение Тайчибекову было построено на основе его интервью российскому порталу «Украина.ру», где он критиковал казахстанские власти за выдавливание русских из страны, а также израильскому Iton.TV , где он рассказал как те потворствовали погромам дунган.