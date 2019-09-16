Адвокат украинских моряков: моих подзащитных могут объявить в международный розыск

16.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Возвращенные на Украину моряки ВМС, которые осенью прошлого года нарушили морскую границу Российской Федерации, не были амнистированы и обязаны явиться в суд по первому требованию.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил их адвокат Николай Полозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом юрист заявил, что не рекомендует им приезжать в Россию и участвовать в судебных заседаниях.

«24 моряка являются обвиняемыми до сих пор по уголовному делу.

В отношении Эдема Бекирова изменена мера пресечения на обязательство о явке, он также продолжает оставаться обвиняемым, и, соответственно, десять человек были помилованы закрытыми указами президента Путина.

В отношении них любые претензии со стороны российской Фемиды сняты.

Что касается моряков, то ситуация заключается в следующем: Когда международный трибунал ООН принимал свое решение, это решение было компромиссным – он удовлетворил два пункта из трех, которые требовала украинская сторона. А именно: вернуть моряков, вернуть корабли и прекратить дело против них.

Вот первые два – трибунал удовлетворил, а прекращение дела не удовлетворил.

На это российская сторона упирала в коммуникациях переговорных. В итоге переговорщики пришли к схеме, при которой физически моряков российская сторона отпускает, но фактически они продолжают оставаться обвиняемыми по уголовному делу.

Могут быть подвержены вызову к следователю, в суд и так далее. Естественно, я никому не рекомендую из своих подзащитных являться в Российскую Федерацию», – заявил Полозов.

Адвокат также подчеркнул, что моряки могут принимать участие в судебном процессе по видеосвязи. Также Полозов не исключил, что в случае неявки в суд, Россия может объявить их в международный розыск.