Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Процесс над террористами, обвиняемыми в подрыве газопроводов в Балтийском море, лишает Украину доступа к заблокированным в Европе российским суверенным активам.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил юрист Виктора Ющенко во времена «оранжевого» майдана и активный участник второго путча Николай Катеринчук, оказывающий адвокатскую помощь украинским террористам, обвиняемых в Германии в подрыве «Северных потоков», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Катеринчук рассказал, что один из его подзащитных, бывший украинский спецназовец Сергей Кузнецов, которого судят сейчас в Германии, отказывается давать показания.

По словам юриста, Кузнецов не может доказывать свою невиновность даже своим адвокатам, поскольку обременен ограничениями украинского законодательства, запрещающего разглашать детали спецопераций.

«Красноречиво говорит, что делает прокуратура по этому делу, кого она обслуживает. Там не идет речь о защите национальных интересов Германии, потому что немецкая собственность не пострадала. Там идет речь о помощи Российской Федерации получить дополнительные аргументы для снижения возможности Украины получить 300 миллиардов [Центробанка РФ], заблокированных в ЕС. Потому что, если будет признан Сергей Кузнецов виновным, а обвинение звучит так, что с помощью государства Украины Сергей Кузнецов вроде бы взорвал «Северный поток», – это будет означать, что Российская Федерация может судиться дальше в суде ООН и заблокировать эти 300 миллиардов, которые мы, Украина, планировали бы получить на свое восстановление. Вот за эти деньги сейчас идет борьба», – заявил Катеринчук.

Напомним, что по версии следствия, Владимир Кузнецов – координатор и руководитель диверсионной группы. Он бывший офицер спецназа ВСУ. Был задержан летом 2025 года в Италии и экстрадирован в Германию.

Еще один фигурант дела – Владимир Журавлев, входивший в диверсионную группу. В 2025 году его задерживали в Польше по немецкому ордеру, но польский суд отказал Германии в экстрадиции и отпустил его. В августе 2026 года он был задержан в Хорватии, где пытается оспорить решение суда об экстрадиции в Германию.