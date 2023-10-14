Адвокатской почте Навального обломали крылья

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Адвокаты блогера-уголовника иноагента-экстремиста Алексея Навального Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер арестованы по подозрению в участии в экстремистском сообществе. Максимальное наказание, которое им грозит, — два года тюрьмы. Также им придется прекратить адвокатскую деятельность.

Адвокаты помогали Навальному из колонии руководить запрещенной экстремистской организацией ФБК, осуществляя переписку со сторонниками и давая им указания. По слухам, адвокатов неоднократно предупреждали о недопустимости распространения петиций блогера-уголовника в соцсетях.

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По иронии, в качестве доказательств противозаконной деятельности адвокатов следствие использует бубличные заявления беглый «соратников» Навального, которые горячо убеждали скептически настроенную либеральную общественность, что все, что публикуется от имени блогера, пишет он сам.

Теперь «соратники», по сути совершившие донос, находятся в шоке.

«Безусловно, все это шаги по полной изоляции Навального», — пишет один из них Иван Жданов.

Сам Навальный узнал об аресте своих адвокатов во время собственного судебного заседания по очередному своему уголовному делу. От неожиданности блогер попросил отложить процесс.

Характерно, что профессиональную солидарность публично проявил только адвокат арестованного бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Александр Молохов. Он призвал Федеральную палату адвокатов РФ обсудить вопрос о возможности проведения однодневной забастовки адвокатов по всей стране.

«Мы готовы поддержать наших коллег своей ударной и добросовестной работой. Если и когда им это потребуется», – отреагировал в «телеграме» адвокат Сергей Бадамшин.

«Это, безусловно, чрезвычайное происшествие, но у адвокатов нет иммунитета от привлечения к уголовной ответственности. Когда появятся уже более конкретные данные, будем делать выводы по существу. Формальные требования УПК соблюдены, поскольку была информирована Московская палата, ее представители присутствовали на обыске», – отписался его либеральный коллега Генри Резник.

«А с фига ли, простите, ФПА должна одобрять нарушение конституционных прав человека на защиту из-за того, что кто-то решил, что нарушение правил обращения корреспонденции осужденного норма? Адвокаты не в курсе, что нельзя выносить записи из колонии? Адвокаты не в курсе, что записи осужденного руководителя экстремистского сообщества могут содержать экстремистские материалы? Адвокаты добровольно и осознанно приняли на себя риски, так какого лешего призывать других нарушать закон?», – возмутилась юрист Сталина Гуревич.

Судимый за мошенничество правозащитник Алексей Федяров считает, что либеральные оппозиционеры, затеявшие публичную дискуссию о подлинности текстов Навального подставили адвокатов блогера, сознательно нарушавших закон.

«Более текстов Алексея Навального обширнее открытых выступлений в судах вы не увидите. Система закрыла этот канал. Точнее так: дальнейшее использование имевшегося контролируемого (даже не сомневайтесь) канала обмена информацией и текстами политических заключенных и их адвокатов признано нецелесообразным», – скорбит Федаров.

Игнорируя мнение своих же юристов либеральные селебрити продолжают истерить.

«Защищать политических нельзя. Полная изоляция и гражданская казнь – вот то, что приготовила власть своим противникам. Все настолько понятно, что дальше нечего и говорить. Действовать в легальном поле больше нельзя, остались подполье и эмиграция», – заявила «политик» Эльвира Вихарева.

«Адвокаты, защищая обвиненного в убийстве, не становятся соучастниками/сообщниками обвиненного/осужденного. Адвокаты, защищающие обвиненного в воровстве или насилии, не становятся соучастниками или сообщниками обвиненного/осужденного. Поэтому обвинение против адвокатов Алексея Навального похоже на политическую месть», – привычно манипулирует бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Однако адвокат Илья Ремесло считает, что Навальный сам подставил обслуживавших его юристов, используя их как курьеров.

«Закономерный итог. Навальный решил на всякий случай надо посадить своих адвокатов. За что вы так не любите адвокатское сообщество, Алексей Анатольевич?», – написал Ремесло.

Писатель Николай Стариков полагает, что адвокаты Навального все же невиновны, их просто подставила экстремистская ФБК.

«Достаточно быть просто взрослым и разумным человеком, чтобы осознавать: выходящие за подписью “величайшего мыслителя современности” тексты пишет Мария Певчих и Ми-6. В соавторстве, так сказать. Но признаться в том, что Навальный не пишет ничего и ничего не диктует не могут ни его подельники, ни он сам. Мария Певчих и прочие подручные напрямую подставляют адвокатов одними своими публикациями от лица Навального. Так, что, если, что Навальный действительно делает уже много лет, так это… сажает людей», – написал Стариков.