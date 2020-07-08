Адвокаты дьявола харьковской школы

08.07.2020, Харьков, Марк Старолисов

Харьковские юристы, особенно не из местных уроженцев, – это страшная сила! Появившись Киеве, они частенько напрочь забывают настроения своих вчерашних соседей и коллег, а также жен, тёщ и просто тех, кто ещё недавно считал их своими в доску. Как говаривал покойный Виктор Степанович Черномырдин, «никогда такого не было, и вот опять».

7 июля в ходе заседания Конституционного суда Украины (КСУ), который рассматривает закон о языке, представитель президента, нардеп от «Слуги народа» Федор Вениславский заявил, что оснований для его отмены нет. При этом он недвусмысленно подчеркнул, что представляет позицию Владимира Зеленского.

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Вениславский заявил, что КСУ не следует вести производство по закону о языке и назвал обращение депутатов в суд относительно неконституционности этого языка искусственным.

Представитель президента Украины в Конституционном суде.

«Это представление много в чем искусственное. Предметом правового регулирования закона является обеспечение функционирования украинского языка. Речь идёт исключительно об украинском языке. Предметом правового регулирования этого закона не является статус других языков», – сказал Вениславский.

По его словам, Рада должна принять отдельный закон, который будет регулировать статус языков национальных меньшинств.

«Никакого неравенства статуса языков национальных меньшинств в этом законе нет и быть не может», – считает представитель Зеленского.

«Господин президент, мы надеемся, что сегодняшняя позиция вашего официального представителя в Конституционном суде по языковому закону — это мнение недостаточно интеллектуального, плохо развитого и случайного функционера. Единственный способ развеять сомнения, что это официальная позиция президента, получившего доверие на юго-востоке, — это уволить чиновника или публично озвучить свою позицию», – заметил киевский юрист Андрей Портнов.

Так кто же такой этот Вениславский, которого на протяжении полутора десятков лет харьковские СМИ представляли местным юристом, специалистом по конституционному праву? Прежде всего персонаж, приехавший из волынской глубинки в Харьков учиться в юридический институт им. Дзержинского. За полтора десятилетия до него такой же путь из Ивано-Франковской области проделал Степан Гавриш, а из Николаевской (из бывших немецких поселений, заселённых после депортации местных жителей выходцами с запада УССР) — Виктор Мусияка.

Так вот, все трое выучились, защитились и преподавали в том самом юридическом вузе, сменившем имя основателя ВЧК на Ярослава Мудрого. Кроме того, они пообтесались, женились на местных и вполне вписались в местный контекст.

Рано или поздно, но каждый из них уехал в Киев и стал нардепом. Первым упорхнул Мусияка, выиграв в 1994 году выборы в округе и потратив на кампанию всего 2 тысячи долларов. Попав туда, он забыл дорогу к своим избирателям и проникся идеями украинства. В том числе и благодаря ему из текста проекта конституции исчезли двуязычие и выборность глав регионов. Так страна стала унитарной с национальным душком. Правда, в 1998 году он со своей партией пролетел и тогда вместе с ним не попал в Раду и его ученик Вениславский.

В 2002 году Мусияка вернулся туда, но уже пламенным сторонником Ющенко. Затем преподавал в «Могилянке» вплоть до кончины в 2019 году.

В 1998 году туда же попал и Степан Гавриш, оставив дочери свою харьковскую юридическую фирму. Но тот весь этот созыв был вполне нормальным депутатом и переизбрался в 2002 году.

Убедившись в своей непотопляемости, Степан Богданович стал автором тех самых поправок в законы о рекламе и электронных СМИ, которые вводили поголовное украиноязычие в эфирах и на билбордах. Ну а дальше, уже не будучи в Раде, он стал неотличим от других галицких уроженцев в украинской политике. Даже жену сменил на более расово-правильную.

Вениславский попал в Раду только в 2019 году далеко не с первой попытки. До этого он и гранты отрабатывал, и консультировал политиков. Еще в 2002 году он писал в «Зеркале недели» панегирик НАТО. В 2014-м он сразу понял, за кем сила и с кем не пропадёшь — уже 10 февраля обосновав в «Украинской правде, что «власть потеряла свою легитимность». Вскоре он возглавил люстрационную палату и стал очищать госаппарат от тех, кто не бандеровец. С победой Зеленского он стал представителем президента в Конституционном суде, а потом и депутатом Рады.

Вениславский и Зеленский.

Вот такие побочные продукты харьковского юридического образования, в целом солидного и фундаментального. Но в дурных руках оно, увы, становится дубиной прежде всего для тех, кто обогрел и обучил всяких понаехавших.