Адвокаты сербского героя Ратко Младича грамотно отстаивают его невиновность

25.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Защитники начштаба Войска Республики Сербской Ратко Младича, генерал-полковника Ратко Младича Драган Иветич и Пета-Луи Багот в ходе трехчасового заседания показали, что Гаагский трибунал ошибочно признал их клиента виновным.

В этот раз они показали несостоятельность обвинения генерала в «совместной преступном деятельности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Значительная часть того, что обвинение классифицировало как «совместное преступное предприятие», произошло до того, как Младич был назначен верховным главнокомандующим армией Республики Сербской в ​​1992 году, – заявил Иветич.- Ему ошибочно приписали эти деяния и признали виновным».

Ссылаясь на практику Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в других делах, Иветич указал, что коллегия первой инстанции должна установить, разделяет ли Младич общую цель с другими участниками совместной преступной деятельности.

«Мы утверждаем, что приговор не определил и не объяснил конкретные действия, которыми Младич способствовал совместной преступной деятельности в соответствующий период времени, когда он был командующим», – подчеркнул адвокат.

Защитник особо отметил наличие свидетельств того, что Младич и его подчиненные все время работали над расформированием неподконтрольных штабу сербских военизированных формирований, и что у него с ними не было общей цели. В качестве примера он привел эпизод, когда Младич отправил элитное подразделение Войска Республики Сербской в Илиджу для расформирования боевого неподконтрольного подразделения, действовавшего в том районе.

Иветич также отметил, что Трибунал ошибочно увязал Младича с действиями политиков, вместо того, чтобы увидеть четкое разделение между военными и политическими целями.

В свою очередь, Пета-Луис Багот опроверг ряд конкретных доказательств и показаний, на основании которых генерал Младич был признан виновным и получил пожизненный срок. Сам генерал, несмотря на проблемы со здоровьем, присутствовал на судебном заседании.