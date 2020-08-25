Адвокаты сербского героя Ратко Младича грамотно отстаивают его невиновность
Защитники начштаба Войска Республики Сербской Ратко Младича, генерал-полковника Ратко Младича Драган Иветич и Пета-Луи Багот в ходе трехчасового заседания показали, что Гаагский трибунал ошибочно признал их клиента виновным.
В этот раз они показали несостоятельность обвинения генерала в «совместной преступном деятельности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Значительная часть того, что обвинение классифицировало как «совместное преступное предприятие», произошло до того, как Младич был назначен верховным главнокомандующим армией Республики Сербской в 1992 году, – заявил Иветич.- Ему ошибочно приписали эти деяния и признали виновным».
Ссылаясь на практику Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в других делах, Иветич указал, что коллегия первой инстанции должна установить, разделяет ли Младич общую цель с другими участниками совместной преступной деятельности.
«Мы утверждаем, что приговор не определил и не объяснил конкретные действия, которыми Младич способствовал совместной преступной деятельности в соответствующий период времени, когда он был командующим», – подчеркнул адвокат.
Защитник особо отметил наличие свидетельств того, что Младич и его подчиненные все время работали над расформированием неподконтрольных штабу сербских военизированных формирований, и что у него с ними не было общей цели. В качестве примера он привел эпизод, когда Младич отправил элитное подразделение Войска Республики Сербской в Илиджу для расформирования боевого неподконтрольного подразделения, действовавшего в том районе.
Иветич также отметил, что Трибунал ошибочно увязал Младича с действиями политиков, вместо того, чтобы увидеть четкое разделение между военными и политическими целями.
В свою очередь, Пета-Луис Багот опроверг ряд конкретных доказательств и показаний, на основании которых генерал Младич был признан виновным и получил пожизненный срок. Сам генерал, несмотря на проблемы со здоровьем, присутствовал на судебном заседании.
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