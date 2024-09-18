Адвокаты стряпают фиктивное участие в СВО для богатеньких осуждённых – состоялся первый арест

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Военный гарнизонный суд Москвы арестовал сегодня скандального экс-адвоката Эльмана Пашаева на два месяца — до 15 ноября. Он был вчера задержан в Москве.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 убедил интернет-афериста Алексея Блиновского, что за 45 млн руб. он якобы сможет освободить того и его супругу Елену от ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу.

Примечательно, что следствие возбуждено военно-следственными органами СК, поскольку Пашаев ранее заявлял СМИ, что с февраля находится в зоне СВО. Контракт он заключил, чтобы с него сняли судимость за вымогательство, а возможно, и восстановили лицензию.

12 сентября СМИ сообщали, что в зоне СВО задержан Блиновский.

«Судя по всему, участие в СВО – было частью этого “хитроумного” плана под названием – “Как уйти от ответственности”», – пишет в своем тг-канале член совета по правам человека Марина Ахмедова.

Военкор Александо Коц поясняет схему. Пашаев обещал за взятку затащить Блиновского на СВО, чтобы из СИЗО отпустили его жену.

«Только мать-героиню домой так никто и не отпустил. Но это дело десятое. Кидалы кидают кидал — это их кидальческие дела. Но сам факт попытки использовать Священную военную операцию в качестве отбеливателя… Со стороны кому-то ведь могло показаться, что за деньги можно фиктивно устроиться контрактником на СВО, а на самом деле вести привычный богемный образ жизни в столице», – пишет Коц.

«То есть “ветеран СВО” Пашаев, будучи зачисленным в штат воинского подразделения умудряется “решать” дела в Москве. Продает должности “стрелков” и “радистов”, желающим безопасно “искупить вину перед Родиной” не в посадках под Работино, а в донецких кальянных. Не то, чтобы это было чем-то новым, но федеральный уровень дела Блиновских – достаточный повод, чтобы вскрыть и этот гнойник», – выражает надежду публицист Сергей Мардан.

«Интересно, сколько уже сейчас ‘на фронте’ таких ‘экс’ из разных сфер? И сколько из них ‘в командировке’ по месту жительства? Может уже спецподразделение создать для них?», – подхватил тему телеведущий Артем Шеин.