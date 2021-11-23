Адвокаты: В британских и эстонских тюрьмах издеваются над сербами, приговорёнными гаагским «правосудием»

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К осужденному на пожизненный срок экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу в тюрьме «Паркхерст» на британском острове Уайт не пускают православного священника, не дают пользоваться ноутбуком и настольной лампой.

Об этом сообщают «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Портал отмечает, что, по словам дочери Караджича – Сони Караджич-Йовичевич, ее отец не может получить даже обычную настольную лампу, которую он привез из голландской тюрьмы в голландском Схевенингене, где содержался во время суда.

Поэтому в камере, когда стемнеет, он не может ни читать, ни писать, потому что свет, который освещает ее, очень слабый. Узник жаловался на это администрации тюрьмы, но те посчитали, что освещение в камере Радована Караджича достаточное.

Также, согласно тюремным правилам, Караджич имеет право на компьютер, как и другие заключенные, но только ему отказано в этом. Узнику не дают ни ноутбука, ни компьютера, в то время как другие заключенные без проблем пользуются интернетом, им разрешают скачивать с сайтов все, что им интересно, даже отправлять электронные письма.

По мнению Сони Караджич-Йовичевич, независимо от того, за что ее отец был осужден в Гааге, он не был приговорен к тому, чтобы быть отрезанным от мира, цивилизации, своей культуры, и не иметь возможности писать.

«Условия, в которых он проживает, противоречат резолюции ООН, подписанной Великобританией, – считает дочь узника. – Постановление от 2015 года в разделе, известном как «Правила Нельсона Менделы», предписывает обязательство персонализировать условия отбывания наказания. Это означает, что они должны удовлетворять образовательные, культурные, религиозные и любые другие потребности человека. По всем этим причинам Великобритания абсолютно не готова и не способна содержать иностранных заключенных в своей пеницитарной системе».

Также Соня Караджич- Йовичевич отметила, что аналогичные условия существуют в эстонской тюрьме, где отбывают наказание бывший президент Республики Сербская Краина Милан Мартич и генерал армии Республики Сербской Драгомир Милошевич.

Они были изолированы в течение многих лет и контактируют только с охранниками и несколькими заключенными. Адвокат Мартича Предраг Милованчевич говорит, что его подзащитного практически изолировали, администрация тюрьмы, в отличие от других заключенных, не разрешает ему работать, и он должен платить за все – от еды до зубной пасты:

«На наши жалобы не ответили, ни на одно из обращений не последовало адекватной реакции. Мы перечисляем пятнадцать проблем, которые представляют собой нарушение международных стандартов и конвенций, но в ответе суда все наоборот. Говорят, «мы видим, но это не проблема». Все это говорит о сознательных действиях с целью сделать отбывание наказания максимально невыносимым. Ранее Красный Крест посетил Мартича в тюрьме, записал все проблемы, которые у него есть, но они не были упомянуты в отчете ООН. Про действия Гаагского трибунала в этих случаях можно без сомнения сказать, что они выполнены в духе «мы осудили вас и отправили вас туда, где вам будет максимально плохо», – сообщил юрист.