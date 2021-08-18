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18.08.2021, Москва, Алексей Топоров
 
Дзен, Казахстан, Политика, Политические репрессии, Россия
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Адвокаты: «В тюрьме к Ермеку Тайчибекову подсаживают провокаторов-наркоманов»

В Казахстане продолжился онлайн-процесс местного русофила Ермека Тайчибекова, в ходе которого подсудимый заявил об...

В Казахстане продолжился онлайн-процесс местного русофила Ермека Тайчибекова, в ходе которого подсудимый заявил об оказываемом на него давлении в СИЗО.

Об этом сообщили адвокаты Тайчибекова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня в ходе судебного процесса, который проходит в дистанционном режиме, подсудимый русофил Ермек Тайчибеков направил ходатайство на имя судьи о приглашении на заседание руководителя местной тюремной системы. Поводом для этого стало то, что в камеру СИЗО, где содержится узник националистического режима Казахстана, к нему начали подселять наркоманов-провокаторов. Те, постоянно провоцируют Тайчибекова на конфликт, угрожают ему физической расправой, рвут его бумаги, которые он направляет в различные инстанции и, не стесняясь, принимают наркотики прямо в камере.

По словам адвокатов политзаключенного, суд ходатайство Тайчибекова отклонил, но постановил отправить представленную им информацию в Антикоррупционный комитет для последующего расследования изложенных им фактов. Также защитников смущает физическое состояние подсудимого, который постоянно кашляет и выглядит неважно. Проведенные в СИЗО ПЦР-тесты узника показали отрицательный результат, но адвокаты настаивают на повторном обследовании, поскольку состояние Ермека Тайчибекова продолжает ухудшаться.

Напомним, что сентябре прошлого года Ермек Тайчибеков был арестован в Алма-Ате за активность в соцсетях, интервью российскому порталу Украина.ру и израильскому телеканалу ITON TV, в которых критически высказывался о политике казахстанского руководства, в частности о выстраивании моноэтнического государства, ущемлении прав местного русского населения и погромах дунган.

На заглавном фото: Ермек Тайчибеков во время сегодняшнего судебного заседания. Фото с компьютера адвоката.



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