Аэродром с «Байрактарами» превратился в руины

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Новости Украины

В результате удара российской армии была уничтожена инфраструктура аэродрома Кульбакино на окраине Николаева.

Об этом в своем блоге сообщил начальник николаевского аэроклуба Дмитрий Филоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он снял кадры последствий ракетного удара по аэродрому, на которых видны разрушение взлетно-посадочной полосы и дымящиеся окрестности.

«Вот, нанесен удар, сзади меня воронка, еще дымится. Вот, сторонникам Путина, России, смотрите что происходит. Слышны разрывы еще. Вот я на военном аэродроме», – с дрожью в голосе заявил Филоненко.

По неподтвержденным данным, по аэродрому «Кульбакино» был нанесен удар крылатыми ракетами «Калибр».

Ранее именно на этом аэродроме были размещены ударные беспилотники «Байрактар», которые Украина закупила у Турции.