Аэродромы Польши и Румынии будут уничтожены, если примут украинские F-16 – эксперт

Россия должна предупредить, что уничтожит все места базирования переданных Украине истребителей F-16, даже если они будут находится на территории государств-членов НАТО.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Леонкова, решающей роли в противостоянии передача Украине истребителей не сыграет, но они станут законной целью для ВС РФ, как и инфраструктура их базирования.

«Для того, чтобы этот фактор стал решающим, необходимо не только наличие авиации, но и большое количество средств противовоздушной обороны, с которыми сейчас у Украины большой дефицит. Сейчас ВКС России последовательно работает над выполнением задачи, которая называется завоеванием превосходства в воздухе. Мы понимаем, что данного типа самолеты вряд ли будут летать с аэродромов Украины, потому что как только эти самолеты где-то забазируются и их обнаружит наша разведка, по ним будет нанесен удар. И это понимают, в том числе, на Западе. Поэтому местами базирования этих самолетов станет либо Румыния, либо Польша, либо и та, и другая страна вместе взятые… Как они появятся – будем действовать по обстановке. Решения, какие будут приняты, мы с вами узнаем. Но, понятное дело, что самолеты будут сбиваться, а места их базирования – я думаю, что превентивно мы должны предупредить страны НАТО о том, что F-16, базирующиеся на территории Польши и Румынии, которые участвуют в боевых действиях над территорией Украины, являются нашей законной целью – и мы в праве эти места базирования уничтожить. И никакая 5-я статья Вашингтонского договора, которая должна как-то регламентировать, что с нашей стороны это агрессия – нет агрессии, это наш ответ на агрессию. И мы должны предупредить, что все эти места базирования будут уничтожены», – заключил Леонков.