«Аэрофлот» пропустил масштабный украинский удар

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Сбой произошел сегодня утром в работе информационных систем «Аэрофлота». Было отменено почти 50 рейсов. Акции авиакомпании упали на 2,36%. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по признакам киберпреступления.

Хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» заявили, будто взломали базы «Аэрофлота».

«Слава Україні! Жыве Беларусь!» – своё сообщение группировки завершили бандеровско-змагарским кличем.

«Аэрофлот попал. Надеемся, что бэкапы есть. Система характеризуется не отсутствием ошибок, а скоростью их исправления. У хорошей системы мы просто не видим, когда ошибки и сбои происходят», – считает экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

Политолог Сергей Старовойт указывает на тенденцию:

«Тактика множественных партизанских терактов, к которой сейчас перешел противник, опасна с точки зрения широкого общественного резонанса. Как любой теракт, все теракты последнего времени преследуют именно эту цель – создать ощущение, что весь мир вокруг нестабилен и тревожен для всех и для каждого».

Член совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова соглашается, что Украина неспроста «вцепилась в аэропорты».

«У врага есть надежда, что сотни тысяч людей будут ходить раздраженные этим, злые, вибрирующие и, наконец, устроят революцию… Это – элемент войны, и как к войне нам и надо к этому относиться. Не может страна воевать, а ее граждане совсем не знать трудностей. Слава Богу, эти трудности не сравнимы с теми, что переживают украинцы, когда их ловят ТЦК», – написала Ахмедова.

Политолог Сергей Марков считает, что хакеры действовали по заказу Украины.

«Наиболее вероятно, это результат атак Зеленского. Он хочет сейчас закошмарить аэропорты в России, а потом на переговорах обменять это на прекращение ударов армии России вглубь Украины. Такова его стратегия сейчас», – прогнозирует он.

Дальше всех пошел радиоведущий Сергей Мардан, заявивший, что кибератака дает России повод для применения ядерного оружия.

«Атака на IT-систему Аэрофлота по серьезности сопоставима с операцией «Паутина», когда Киев атаковал аэродромы стратегической авиации. Кибератаки такого масштаба – это классический casus belly для ядерного ответа. Будет ли этот ответ? А кого бомбить? Ведь совершенно не факт, что у Киева есть ресурсы для реализации кибератака такого масштаба».

Волонтер Роман Алехин считает взлом «Аэрофлота» следствием тотальной цифровизации.

«К вопросу о заверениях либеральных дикарей о надёжности защиты данных, в том числе персональных, отказе от бумажных свидетельств собственности и трудовых книжек и прочей биометрии», – соглашается депутат Госдумы Михаил Делягин.

Впрочем, бывший пресс-секретарь соцсети «ВКонтакте» Георгий Лобушкин считает, что сбой в движении самолетов не критичен, и «Аэрофлот» с ним легко справится – в доказательство он приводит питерский аэропорт Пулково, где ажиотажа сегодня удалось избежать.