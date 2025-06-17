Аэропорт и заводы: Киев пылает после ночных ударов
ВС РФ всю ночь утюжили Киев. Сначала на украинскую столицу пошли дроны, потом – ракеты.
Попавшие в сеть кадры показывают масштабные пожары в ряде районов города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Удары начались незадолго до полуночи и продолжались до самого утра.
По словам главы МВД Украины, в столице атаковано 10 локаций. Местные власти признают повреждение транспортной инфраструктуры.
Пока точных данных о результатах прилетов нет, но фиксируется мощный пожар возле аэропорта Жуляны, в районе которого традиционно размещаются позиции ЗРК «Пэтриот».
Украинские службы объявили, что погибло 14 человек, но киевский мэр Виталий Кличко написал, что пока точной информации нет.
В сети, кроме аэропорта, предварительно геолоцировали прилеты по заводу «Меридиан» и промзоне радиозавода в Дарницком районе.
Пострадали и жилые дома – то ли результат криворукой работы ПВО, то ли воздействия на дроны систем РЭБ. В последнем случае ВСУ объявляют российские дроны «локационно потерянными».
Кроме того, взрывы фиксировались Одесской, Сумской, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях
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