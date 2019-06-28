Аэропорт Рима покончил с русификацией Львова

28.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Международный аэропорт Рима Фьюмичино изменил написание Львова на Lviv вместо Lvov, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает посольство Украины в Италии в Twitter.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“В рамках кампании CorrectUA продолжаем вести активную разъяснительную работу с руководством главных аэропортов Италии. Римский аэропорт “Fiumicino”. Добро пожаловать в Lviv!” – говорится в сообщении.

Ранее крупнейший аэропорт в странах Балтии – аэропорт Риги – изменил написание столицы Украины с Kiev на Kyiv и Львова на Lviv вместо Lvov.

Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за украинизированное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.

В октябре 2018 года главный британский общественный вещатель ВВС начал писать Киев в соответствиями с требованиями властей Украины. В ноябре 2018-го один из крупнейших аэропортов мира начал использовать украинизированное название города. С тех пор и другие аэропорты начали менять написание столицы Украины – с Kiev на Kyiv.