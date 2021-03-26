Аэропорт российского Симферополя ставит новые рекорды

26.03.2021, Москва, Максим Карпенко

В этом году в Крым будет летать значительно больше самолетов из расширенного количества российских регионов.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Симферополь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, сегодня продажи билетов на рейсы в Крым на нынешний сезон уже открыли 15 авиакомпаний по 56 направлениям.

«В сравнении с прошлым летом в аэропорту Симферополь добавятся новые прямые рейсы в Липецк, Курган и Надым. Впервые в современной истории будет запущено регулярное авиасообщение с Ухтой. Частота полетов в аэропорту Симферополь этим летом значительно вырастет сразу по целому ряду направлений.

Так, количество рейсов в Крым и обратно из Ханты-Мансийска, Новокузнецка и Иваново вырастет с одного до двух раз в неделю, из Волгограда и Иркутска – с двух до четырех раз в неделю, а из Минеральных Вод – с трех до пяти раз в неделю. Количество прямых рейсов в Крым из Сургута увеличится с двух до одиннадцати полетов в неделю, а из Нижневартовска с одного до шести раз в неделю», – говорится в сообщении.

Напомним, за семь лет нахождения полуострова в составе России, с 18 марта 2014 года аэропорт «Симферополь» обслужил свыше 33 миллионов пассажиров. Максимальный за всю историю годовой пассажиропоток зафиксирован в 2016 году – 5 201 522 человека. В августе 2020 года установлены рекорды по приему и отправке пассажиров за один месяц и в течение суток – 1 166 672 человек и 44 885 человек соответственно.