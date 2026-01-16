Аэропорт Симферополя начали готовить к окончанию СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Аэропорт «Симферополь» возобновит свою работу только с прекращением боевых действий, поскольку пока от него до линии боевого соприкосновения меньше 200 км. Поэтому все разговоры о вероятном запуске авиасообщения с Крымом уже сегодня – не более, чем планы на будущее.

Вместе с тем, уже происходит смена руководства и началась заблаговременная подготовка к открытию авиагавани, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

О возобновлении гражданских перелетов в Крым стали говорить после открытия аэропорта Краснодара «Пашковский», который в сентябре прошлого года принял первый рейс после трех с половиной лет простоя. До этого в июле возобновил сообщение аэропорт Геленджика, что позволило строить планы на следующее снятие запрета «на небо» – Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Симферополь.

По крайней мере, об этом говорили в ноябре на «Транспортной неделе» в Москве, которую проводил Минтранс РФ с участием основных игроков транспортного рынка. И хотя все они высказывались за отмену моратория на авиаперелеты, последнее слово остается за силовиками.

Однако несколько дней назад появилась информация о рабочей встрече в Минтрансе Крыма с руководством аэропорта «Симферополь» во главе с генеральным директором Евгением Баженовым.

Во-первых, благодаря этой информации стало известно о смене гендиректора воздушной гавани (прежде ею руководил Евгений Плаксин), а во-вторых – о готовности к работе в статусе ключевого авиатранспортного узла Крыма с приемом рейсов из Урала, Сибири, Дальнего Востока. Это вновь породило волну предположений о скором возобновлении авиасообщения.

Позже, со ссылкой на высокопоставленный источник, ряд телеграм-каналов их опроверг: «небо» занято ПВО и РЭБ, и при возможной атаке лайнер рискует попасть в полосу огня. Скорее откроют аэропорт Анапы, где есть возможность укрыться под защитой гор, тогда как в Крыму маршрут пролегает по открытой степной части.

«Я не думаю, что сейчас уместно говорить об открытии аэропорта «Симферополь». Можно разговаривать о перспективах пересадочного транспортного узла, о строительстве железнодорожной ветки, автостанции, но о запуске сейчас речь не идёт. Надо либо отодвинуть линию боевого соприкосновения, либо аэропорт. Но каких-то продвижений фронта на херсонском направлении мы в настоящее время не видим. Линия боевого соприкосновения как была по реке Днепр, так и стоит. Глобальных изменений нет. И Очаков по прямой очень близко к аэропорту Симферополь», – подчеркнул «ПН» экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.

Он напомнил про обстрел парома «Конро Трейдер» в порту «Кавказ», который находится на левом берегу Керченского пролива.

«Мост атакуют, паром утопили, а это намного дальше, чем аэропорт. Кто-то должен на себя взять ответственность за возобновление работы. Потому что, если будет принято решение, то все возможные последствия будут на их совести. Подготовка инфраструктуры к возможному открытию идет, но когда оно состоится – это уже следующий вопрос», – считает Цуркин.

В 2022 году после начала СВО были ограничены полеты в 11 аэропортах юга России. Возобновлены полеты в Элисту, Геленджик и Краснодар. Остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.