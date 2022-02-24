Аэропорт Симферополя закрыт: что будет с пассажирами

24.02.2022  13:23 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Транспорт


Пассажиров авиарейсов, застрявших в аэропортах юга России, вывезут автобусами и железнодорожным транспортом. Об этом заявили в российском Минтрансе.

В аэропорту «Симферополь» пусто. Авиакомпании отменили все рейсы до 2 марта. Получать информацию о статусах рейсов, обмене или возврате билетов необходимо в авиакомпаниях.

Пассажиров авиарейсов, застрявших в аэропортах юга России, вывезут автобусами и железнодорожным транспортом. Об этом...

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В Министерстве курортов и туризма Республики Крым работает «горячая» линия: 8 (800) 511-80-18.

Звонки с любого мобильного и стационарного телефона на территории Российской Федерации бесплатны.

Глава Крыма Сергей Аксенов обратится за дополнительными железнодорожными составами для вывоза всех пассажиров отмененных авиарейсов. Вся информация предоставляется по номеру «горячей» линии Минкурортов.

«Те, кому остро необходимо вернуться на материк, могут оставлять свои сообщения на горячей линии, – написал Аксенов в своем telegram-канале. – Здесь же можно получить актуальную информацию и консультацию специалистов Минкурортов РК. Сейчас выехать из Крыма можно на автобусах и поездах».

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