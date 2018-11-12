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13.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева
 
Крым, Россия, Строительство
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Аэропорт в Симферополе получает новый уровень комфорта

Новая взлетно-посадочная полоса строится в Симферопольском аэропорту в рамках федеральной целевой программы.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Крым-24» заявил директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

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«На сегодняшний день строители уже около 1 км полосы выстелили первым слоем щебня. Новая полоса строится на месте старой полосы, которая была выведена из эксплуатации в 2000-х годах из-за износа. Ее длина составляла 2800 метров, что не позволяло принимать современные типы воздушных судов. Новая полоса будет увеличена на 500 метров», – сказал Лапин.

Коме того, добавил он, толщина покрытия полосы будет увеличена с 60 см до 1,5 метров.

«Она будет выполнена из современных материалов: галечно-щебеночное основание, затем несколько видов высокопрочного бетона. Это позволит принимать любые типы воздушных судов без ограничений», – отметил представитель аэропорта.

По его словам, одним из преимуществ новой взлетно-посадочной полосы станет ее всепогодность.

«Сейчас мы работаем на полосе 1-й категории. При ограниченной видимости в условиях туманов командиры воздушных судов принимают решения об уходе на запасные аэродромы. На новой полосе будет установлено современное свето-сигнальное и радиотехническое оборудование. Это новый уровень комфорта для экипажей», – резюмировал.

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