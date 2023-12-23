Аэропорты на Западной Украине не запускают по политическим мотивам

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Страховка самолётов в условиях боевых действий будет слишком дорогой, что приведёт к высоким ценам на билеты, и это станет еще одним фактором раздражения населения, поэтому власти не инициируют запуск аэропортов на Западной Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ходит версия, что аэропорт Борисполь запустят. Это как форма надежды, такой проблеск – что возможно, Борисполь запустят. Хотя пока это маловероятно. Аэропорты на Украине можно запустить, особенно на Закарпатье. Но дело в том, что билеты будут неподъёмными. Страховка такого судна, меры безопасности, обслуживание, приведут к тому, что билеты будут очень дорогие. Они будут только для элит, и общество будет только больше раздражаться», – сказал Бортник.