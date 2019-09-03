Афера со сжиженным газом из Польши обернётся для Киева новой «зрадой»

03.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Изначально нежизнеспособный проект поставок газа из Польши на Украину – лишь пыль в глаза «Газпрому» со стороны Варшавы накануне окончания польско-российского газового контракта.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Терминал Свиноуйсьце должен получать 7.5 миллионов тонн сжиженного газа, из них шесть миллионов они собираются передавать Украине – это половина её потребности, но непонятно, зачем вообще нужен полякам терминал, если они просто работают для передачи газа Украине. Из чистой, видимо, благотворительности. На сегодняшний день сжиженный газ на 30 процентов дороже российского природного…И, как отмечают эксперты, ещё никто не знает, сколько за это запросит Польша.

Потом, газ этот придёт в замечательную, очень «промышленно развитую» Западную Украину, где промышленных предприятий раз-два и обчёлся. А вот на Восточную и Центральную надо ещё по территории Украины пройти, там, где находятся эти самые предприятия, которые этот газ потребляют», – заявил парламентарий.

«Никто не может объяснить, каким образом к 2021 году будут обеспечены такие поставки. В 2022 году у Польши заканчивается контракт с «Газпромом». Всё то, что происходит, похоже на обычную историю заключения сделки. Надо пустить пыль в глаза, чтобы партнёр напугался и пошёл на твои условия.

Но у нас не такие пугливые партнёры. Слава Богу, «Газпром» работает на этом рынке давным-давно и знает, что почём, и каким образом», – добавил Затулин.