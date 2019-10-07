Афера в Днепропетровске: для городского метро под видом нового оборудования закупили металлолом

07.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Днепропетровске Служба безопасности Украины разоблачила руководство коммунального предприятия “Днепровский метрополитен” на закупке некачественного оборудования, нанесло ущерб на 2,5 млн грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Оперативники спецслужбы задокументировали, что в конце 2017 года чиновники приобрели у коммерческой структуры оборудования времен СССР под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем процессе”, – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен. На самом деле стоимость закупленного “металлолома” была максимум 100 тысяч гривен.

“Проведенная судебная экспертиза установила, что в результате проведенной противоправной сделки коммунальному предприятию нанесен ущерб в размере почти 2,5 миллиона гривен. По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза устойчивому функционированию метрополитена и соответственно жизни и здоровью пассажиров”, – отметили в СБУ.

Сейчас руководителю КП “Днепропетровский метрополитен” и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.