Афера века: Власти Украины официально похоронили проект «Стена»

24.12.2018, Киев, Игорь Петров

Никакого разрекламированного во времена премьерства Арсения Яценюка проекта «Стена» не существует, а есть проект создания «системы интеллектуальной границы». Об этом в эфире Радіо НВ заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проекта «Стена» нет, по сути. Мы пытаемся отойти орт этой терминологии, потому что мы мыслим образами и, соответственно, сразу, когда мы говорим «проект «Стена», – воображение рисует стену, которая теряется где-то в небесах, а это, по сути, не соответствует действительности. Уместно будет говорить о системе интеллектуальной границы, когда технические возможности объединяются с людскими возможностями и, таким образом, мы получаем возможность на 100% контролировать линию государственной границы», – сказал чиновник.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», премьер-министр Украины Арсений Яценюк списал сотни миллионы гривен на строительство несуществующей стены на границе с Россией, которая в 2014-15 годах рекламировалась властью как «Европейский вал» – будущая граница ЕС с РФ.

«Правительство начало проект «Стена», можно называть его «Европейский вал» – это обустройство восточной границы Европейского Союза», – говорил Яценюк, добавляя, что проект станет «залогом того, как остановить диверсантов агрессора и дать возможность, в том числе украинским Вооруженным Силам, получить первый рубеж обороны против агрессора, кем является Российская Федерация».

В 2015 году на проект было выделено 400 млн. гривен, затем еще дополнительно 250 млн., на эти деньги был установлен забор из сетки-рабицы длиной в 72 км и вырыта канава в 230 км., установлены пограничные столбики по цене 10 тыс. грн./штука (при их рыночной цене до 850 грн.).

После отставки Арсения Петровича проект затормозился.