Аферист Кох: По сравнению с Чубайсом я ангел

Елена Острякова.  
04.02.2025 19:58
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, экстремизм


Арест в Москве бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса – самому Чубайсу ничем не грозит.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Арест в Москве бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса – самому Чубайсу ничем не...

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«То, что замов сажают, это плохой знак. Понятно, что в утилитарном смысле конкретно Чубайсу, который проживает в Израиле, это не грозит при любом развитии событий. Израиль его не выдаст, даже если против него будут выдвинуты обвинения. Но все равно история крайне неприятная», – рассуждал Кох.

По его информации, бывшим топ-менеджерам инкриминируют то, что они подделывали отчетность «Роснано», чтобы получить господдержку, хотя «все все прекрасно понимали и выделяли финансирование, не глядя на балансы».

Кох полагает, что Чубайс подвергался в России системной «травле».

«Не было такой газеты, телеканала, блогера, который бы его не пнул. Чубайс это же мем: разграбил-разворовал. Даже с моей чудовищной репутацией я просто ангел по сравнению с Чубайсом», – паясничал Кох.

Он предположил, что аресты являются частью финального «наезда» на системных либералов, и «под раздачу» могут попасть даже глава «Сбера» Герман Греф и Банка России – Эльвира Набиуллина.

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