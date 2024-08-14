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Украина могла бы победить в конфликте с Россией, если бы напала на Белоруссию.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те же самые шесть бригад, которые они направили в Курск, уже были бы в Минске. Я не понимаю, почему этот вариант не был выбран», – сказал Кох.

Он считает, что Запад бы принял эту «самодеятельность» Киева.

«Нужно сначала сделать, а потом долго извиняться. А куда они денутся-то. Что они – перестанут помогать? Или скажут: а тогда Путин бери. В середине правления Байдена это совершенно спокойно можно было делать. Но сначала сделать, а потом говорить: ой, а мы думали, что вы нам разрешили. А бегать без конца за разрешением в Вашингтон… Там будут сидеть, думать, чесать лоб, кряхтеть, а потом говорить: нет, пожалуй, отложим. Нужно провести консультации с русскими», – досадовал Кох.