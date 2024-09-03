Аферист Кох сетует, что Западу не удаётся разорить и ослабить Россию

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Западу не удается оторвать Россию от нефтедоллара и разрушить ее экономическую мощь.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономическими методами не получилось, как ты видишь. Два года пытались — ничего не вышло. Нужны какие-то другие ходы, типа договориться с китайцами и индусами, чтоб они не покупали нефть. Но это создаст дефицит нефти на рынке, и цена на нефть вырастет очень сильно. Сможет ли Саудовская Аравия и Америка компенсировать выпадение российских объемов на рынке, я не знаю. Может быть и нет. Может, Венесуэлу надо будет запустить. Это сложная, во многом не только экономическая, но и техническая проблема. Потому что под русскую нефть выстроено огромное количество НПЗ. Если на них поставлять более тяжелую венесуэльскую нефть, они могут не справиться», – рассуждал Кох.

Он видит единственный способ решить проблему – разбомбить терминалы и перекрыть проливы, но считает, что коллективный Запад на это никогда не решится – так же, как до сих пор не решился конфисковать арестованные российские активы.