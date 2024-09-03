Аферист Кох сетует, что Западу не удаётся разорить и ослабить Россию

Елена Острякова.  
03.09.2024 17:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 306
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Западу не удается оторвать Россию от нефтедоллара и разрушить ее экономическую мощь.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу не удается оторвать Россию от нефтедоллара и разрушить ее экономическую мощь. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Экономическими методами не получилось, как ты видишь. Два года пытались — ничего не вышло. Нужны какие-то другие ходы, типа договориться с китайцами и индусами, чтоб они не покупали нефть. Но это создаст дефицит нефти на рынке, и цена на нефть вырастет очень сильно. Сможет ли Саудовская Аравия и Америка компенсировать выпадение российских объемов на рынке, я не знаю. Может быть и нет. Может, Венесуэлу надо будет запустить.

Это сложная, во многом не только экономическая, но и техническая проблема. Потому что под русскую нефть выстроено огромное количество НПЗ. Если на них поставлять более тяжелую венесуэльскую нефть, они могут не справиться», – рассуждал Кох.

Он видит единственный способ решить проблему – разбомбить терминалы и перекрыть проливы, но считает, что коллективный Запад на это никогда не решится – так же, как до сих пор не решился конфисковать арестованные российские активы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть